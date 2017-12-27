Дело против Довгого закрыли

Уголовное производство в отношении народного депутата Олеся Довгого («Воля народа») закрыто.

Об этом сообщают агентство Українські Новини и издание INSIDER со ссылкой на источники.

По данным УН, уголовное производство закрыли Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 26 декабря из-за недоказанности вины Довгого в инкриминируемом преступлении.

Материалы закрытого дела переданы в прокуратуру Киева.

INSIDER напоминает, что САП и ГПУ в течение достаточно длительного периода времени «играли в футбол» делом Довгого, перебрасывая его друг к другу.

В частности, САП была готова закрыть это производство еще несколько месяцев назад в случае, если Довгий согласится на закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам, и передала дело в ГПУ.

Однако это предложение не было воспринято генпрокурором Юрием Луценко, который внес коррективы в производство и отправил его обратно в САП.