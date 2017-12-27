Госбюджет выполнен с профицитом 5,5 миллиарда против дефицита годом ранее

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 5,520 млрд грн против 45,543 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины, передает УНИАН.
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Как сообщается, сводный бюджет Украины за январь-ноябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 33,917 млрд грн против 9,988 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.
Профицит местных бюджетов за указанный период составил 28,397 млрд грн.
Дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 млрд грн, или 2,9% ВВП. Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предусматривает доходы в размере 771 млрд грн, расходы — 841 млрд грн, предельный уровень дефицита — 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.
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