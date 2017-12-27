Кабмин предоставит свыше 1 млрд гривен гарантий для госшахт

Кабинет министров Украины предоставил государственные гарантии по кредитам госпредприятиям «Первомайскуголь», «Селидовуголь», «Торецкуголь» и «Шахта им. Сургая». Компании привлекают кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Об этом сообщается в постановлениях Кабмина № 999-1002 от 18 декабря, которые опубликованы в газете «Урядовый курьер».
Госгарантия предоставляется на обязательства по погашению основной суммы, уплате процентов и комиссий. Предприятия заплатят за госгарантии 0,001% годовых непогашенной суммы заимствования.
«Первомайскуголь» потратит 276,21 млн грн на подготовку и введение в эксплуатацию 4-й северной лавы пласта k8 1000 м обособленного подразделения (ОП) «Шахта «Горская».
«Селидовуголь» потратит 278,12 млн грн на техпереоснащение 11-й южной лавы пласта k8 уклона № 2 ОП «Шахта 1/3 «Новогродовская».
«Шахта им. Сургая» возьмет кредит в 138,84 млн грн на свое переоснащение.
«Торецкуголь» — 21,15 млн грн на техпереоснащение лавы № 42-1146 м пласта m3 ОП «Шахта «Центральная».
Министр финансов должен подписать необходимые документы по госгарантиям в 2017 году, а Минэнергоугля — согласовать их с бюджетным комитетом парламента.
На заседании 20 декабря Кабмин одобрил предоставление госгарантий для государственного угольного предприятия — «Львовуголь»: на 112,2 млн грн — на техпереоснащение ОП «Шахта «Видродження» и на 228,11 млн грн — на техпереоснащение ОА «Шахта «Степова». Однако эти постановления еще не были опубликованы.
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