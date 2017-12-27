Минфин создаст спецподразделение по управлению и надзору за государственными активами

Министерство финансов планирует создать специальное подразделение по управлению и надзору за государственными активами.

Об этом говорится в проекте стратегии развития государственных банков до 2022 года включительно, которой располагает ЭП.

Как отмечается в документе, субординация планируется следующая: «Кабмин → спецподразделение по управлению государственными банковскими активами → банки».

Известно, что спецподразделение будет представлять права и интересы государства как акционера.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время проблемными активами государственных банков может заниматься компания, созданная специально для этих целей.