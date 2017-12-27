Мэр Киева ушел на неделю в отпуск

Мэр Киева Виталий Кличко ушел на неделю в отпуск. Об этом говорится в распоряжении на сайте Киевской городской госадминистрации.

«По согласованию с Президентом Украины отбываю в ежегодный отпуск продолжительностью 6 календарных дней с 27 декабря 2017 года по 2 января 2018 года», — говорится в сообщении.

Также в связи с отпуском Николая Поворозника (первый замглавы) исполнять обязанности главы КГГА с 27 по 28 декабря будет заместитель Петр Пантелеев.

Сегодня также появилось сообщение, что мэр Одессы Геннадий Труханов ушел в отпуск на 22 календарных дня. Согласно опубликованному на сайте Одесского горсовета распоряжению № 1609К от 18 декабря, отпуск Труханова продлится с 26 декабря по 18 января.

Исполнять обязанности мэра Одессы на этот период будет первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский. В 2017 году Труханов уже семь раз уходил в отпуск, в т. ч. воспользовавшись правом взять отпуск «за свой счет».