Нацкомфинуслуг зарегистрировала страхового брокера «Синерджи»

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), внесла информацию об ООО «Страховой брокер «Синерджи» (Киев) в Государственный реестр страховых и перестраховочных брокеров.

Соответствующее распоряжение № 4622 от 21 декабря 2017 года обнародовано на сайте регулятора.

Согласно Единому государственному реестру юридических и физических лиц, новый брокер зарегистрирован в августе 2017 года. Его учредителями являются ОДО КУА «Синерджи Иншуранс Групп» (Киев), взнос которого в уставный капитал составляет 25 млн грн, и Сергей Епур (Одесса) — 25 млн грн.

Уставный капитал «Страховой брокер «Синерджи» составляет 50 млн грн.