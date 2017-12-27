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Врачам дадут полгода на подготовку к медреформе

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Врачам дадут полгода на подготовку к медреформе

С июля 2018 года учреждения первичного звена, которые присоединятся к реформе, получат выплаты за медицинские услуги за каждого пациента от Национальной службы здоровья Украины, а до этого, как и ранее, будут получать по субвенции через местные бюджеты Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает Укринформ.

«Новая система финансирования начинается со второго полугодия 2018 года. Все медицинские учреждения будут иметь полгода на спокойную подготовку. В первом полугодии медицинские заведении буть получать финансирование за привычным механизмом медицинской субвенцїї. Никто не останется без денег», — сказал Ковтонюк.

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Также Ковтонюк сообщил, что с января 2018 года должен начаться подготовительный этап реформы: реорганизация учреждений первичной медицинской помощи из бюджетных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.

Только за этого условия заведения смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за оказанные услуги с государственного бюджета.

Автономизации медучреждений «первички» предусматривает возможность заключать договоры, иметь счет в банке, получать от государства оплату за медицинскую услугу, право самостоятельно планировать штатное расписание и бюджет.

С апреля начинается национальная кампания «Выбери своего врача», во время которой пациенты должны выбрать своего семейного врача и заключить с ним декларацию о предоставлении медицинских услуг. К этому времени подписания деклараций о выбор врача происходит в пилотном режиме.

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В июне планируется запуск Национальной службы здоровья, которая будет осуществлять оплату за медицинские услуги врачам. Финансирования заведений первичной медицинской помощи по новой модели начнется с июля.

Заместитель министра проинформировал, что переход учреждений первичной медпомощи на новую модель финансирования может происходить в три этапа: в июле, октябре и декабре 2018 года, когда происходит пересмотр бюджета.

Медицинские учреждения смогут присоединяться к реформе только одновременно целым районом, городом или объединенной территориальной громадой.

Это обусловлено тем, что субвенция перечисляется в местный бюджет, и, соответственно, может быть заменена полностью для этого бюджета, а не отдельного учреждения. Учреждения вторичной и третичной помощи будут финансироваться по субвенции до конца 2018 года.

медицина, Павел Ковтонюк, реформа
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