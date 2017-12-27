В Минкульте отметили, что в Крыму практически не осталось украинских школ

В оккупированном Крыму практически не осталось школ с украинским языком обучения, отметил министр культуры Евгений Нищук на международной конференции «Крым 2014-2017: аннексированная культура».

«Практически уже не осталось украинских школ в Крыму, нарушаются права религиозных организаций, конфессий», — сказал министр.

Он также добавил, что в оккупированном Крыму происходит «невиданное, циничное нарушение прав на все», передает УНИАН.

«На получение и сохранение нашего культурного наследия, мирового наследия, нарушение прав человека, нарушение прав всех этнических меньшинств, которые должны развиваться», — отметил Нищук.