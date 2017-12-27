НБУ упростил перемещения банковских металлов через границу

Национальный банк смягчил требования к процедуре перемещения банковских металлов через таможенную границу Украины.

Во-первых, правление НБУ отменило требование о наличии индивидуальных лицензий Нацбанка на вывоз физическим лицом банковских металлов весом, превышающим 500 г.

Разрешение на вывоз банковских металлов в таком объеме будет возможно при условии письменного декларирования таможенному органу и на основании документов, подтверждающих приобретение этим лицом банковских металлов в уполномоченных банках и/или Национальному банку в полном объеме.

Во-вторых, отменяется требование о необходимости получения юридическими лицами специального разрешения Нацбанка на ввоз банковского металла, изготовленного нерезидентом по договору о переработке давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются Национальном банке.

Достаточно наличия договора, на основании которого осуществлялась переработка, а также договора на поставку банковских металлов Национальном банке.

Соответствующие изменения закреплены постановлением правления Национального банка № 142 от 26 декабря 2017 года, которое вступает в силу 28 декабря 2017 года.