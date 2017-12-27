Украинская сторона готова ко второму этапу обмена поенными, - Геращенко

Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинской стороне известно о пребывании в плену боевиков 170 украинцев, но они подтверждают удержание лишь 103 человек.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Согласно информации СБУ, среди заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе, на сегодня числится более 170 человек. В то же время представители ОРДЛО подтверждают только 103 незаконно удерживаемых», — говорится в сообщении.

Геращенко добавила, что чрезвычайно важно установить судьбу тех украинцев, которые считаются пропавшими без вести на Донбассе.

Комментируя освобождение 74 украинцев в рамках обмена пленными в среду, она подчеркнула, что украинская сторона готова ко второму волне освобождения.