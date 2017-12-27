WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Популярный мессенджер для обмена сообщениями и совершения бесплатных звонков WhatsApp принял решение отказаться от поддержки некоторых популярных операционных систем. Так, мессенджер WhatsApp с нового года перестанет поддерживать две операционные системы — BlackBerry OS (включая BlackBerry 10), а также Windows Phone 8.0. Об этом сообщает издание International Business Times.

Это произойдет уже 1 января 2018 года.

У владельцев устройств с перечисленными операционными системами функции WhatsApp пропадут. Происходить это будет постепенно.

Кроме того, в 2018 году принадлежащее Facebook приложение собирается прекратить поддержку Nokia S40, а к 2020 году отказаться от смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и старше.

«Если вы используете одно из этих мобильных устройств, мы рекомендуем перейти на новый Android, iPhone или Windows Phone. Это было трудное решение для нас, но это было правильным, чтобы предоставить людям лучшие способы поддерживать связь с друзьями, семьей и близкими с помощью WhatsApp», — пояснили в компании.

Издание сообщает, что мессенджер продолжит функционировать на этих платформах, однако новые учетные записи, или же повторную активацию, пользователи создавать уже не смогут.

Кроме того, компания заявляет, что перестать функционировать на данных ОС мессенджер может в любое время.