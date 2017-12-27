УЗ в 2018 году намерена закупить 30 вагонов-трансформеров

В 2018 году «Укрзализныця» планирует приобрести 30 пассажирских вагонов-трансформеров.

Это позволит украинским железнодорожникам повысить показатели эффективности использования парка, перевезя большее количество людей с помощью меньшего количества вагонов, заявил в интервью delo.ua и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«В 2018 году мы планируем закупку около 30 вагонов-трансформеров, это еще три состава. Использование вагонов-трансформеров позволяет значительно увеличить показатели использования парка и перевезти большее количество пассажиров меньшим количеством вагонов», — рассказал он.

Напомним, ранее Кравцов заявлял, что в следующем году УЗ планирует приобрети в общей сложности 60 новых пассажирских вагонов. Еще несколько сотен вагонов железнодорожники собираются капитально отремонтировать.

Кроме того, ранее чиновник отмечал, что в 2017 году предприятиям, входящим в структуру «Укрзализныци», удалось отремонтировать 13 пригородных поездов.