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OTIS закроет производство лифтов в Украине

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OTIS закроет производство лифтов в Украине

Компания OTIS откажется от производства лифтов в Украине и намерена сосредоточиться на их сборке, монтаже, модернизации, ремонте и техническом обслуживании. Об этом сообщил генеральный директор «OTIS Украина» Ладислав Земан, передает Интерфакс-Украина.

«Еще в 2016 году „OTIS Украина“ прекратила производство лифтовых дверей в Киеве, сохранив при этом другие виды деятельности, такие как сборка, монтаж, модернизация, ремонт и техобслуживание. OTIS — глобальная компания с производственными мощностями по всему миру. Решение о прекращении производства лифтовых дверей в Украине стало результатом всемирной инициативы по трансформации производства, направленной на оптимизацию ресурсов», — сообщил Земан.

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Касаясь вопроса использования производственных мощностей, на которых располагался завод в Киеве, Земан отметил, что в настоящее время компания продолжает использовать некоторые производственные площади, в том числе для сборки лифтов, и сосредоточились на установке, модернизации, ремонте, обслуживании лифтов и эскалаторов на местах.

Земан воздержался от оценки доли компании на украинском рынке до и после прекращения производства лифтов и дверей и ожидаемых показателей деятельности, напомнив, что «OTIS Украина» входит в состав глобального поставщика высокотехнологичных продуктов и услуг для строительных систем и аэрокосмической промышленности United Technologies Corporation (UTC), которая не раскрывает финансовые результаты на уровне страны.

Глава компании добавил, что OTIS стремится к дальнейшему развитию бизнеса в Украине. Сейчас компания насчитывает в Украине 500 сотрудников.

«В настоящее время мы фокусируемся на лифтах нового поколения торговой марки GeN2, которые были представлены в Украине в 2016 году», — отметил Земан.

Как пояснил гендиректор, лифты GeN2 можно использовать в разных зданиях с машинным отделением или без него, эти лифты также на 75% энергоэффективнее по сравнению с обычными системами.

По данным компании, за 25 лет OTIS установил в Украине более 13 тыс. лифтов.

ЧАО «Отис» в 2016 году выпустило 497 лифтов, что на 41,5% меньше, чем годом ранее, реализовало 525 ед. — на 36,7% меньше. При этом доля лифтов в общем объеме произведенной продукции (в денежном выражении) составила 33,4% (годом ранее — 47,2%), или 164,5 млн грн, в продажах — 45,3% (41,7%), или 277,95 млн грн, а доля дверей для лифтов выросла до 66,6% с 43,6% в 2015 году, в продажах — до 54,7% с 40%.

Чистый доход компании от реализации продукции (по украинским стандартам бухучета) в 2016 году увеличился на 5,8% к 2015 году — до 774,29 млн грн, чистая прибыль — в 26,6 раза, до 51,28 млн грн.

Ладислав Земан, OTIS, лифты
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