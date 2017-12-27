В СБУ назвали количество оставшихся в плену украинцев

Боевики террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» удерживают в заложниках 103 украинских военнослужащих и гражданских лица. Десятки украинских граждан незаконно удерживаются на территории РФ, сообщает пресс-служба СБУ.

Еще 402 человека считаются пропавшими без вести.

Всего с 2014 года из плена удалось освободить 3 тысячи 215 человек.

«Нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, страны — агрессора, которая воюет против нас уже почти четыре года: Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно удерживаются на территории ОРДЛО и в РФ», — заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в связи с успешным освобождением 74 украинских заложников в среду, 27 декабря.