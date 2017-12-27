В Украине выросли долги по зарплатам

Суммарная задолженности по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2017 года выросла на 5,1%, с начала года — на 44,2% и к 1 декабря достигла 2,582 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.
Как отмечается, в ноябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 9,3% и к 1 декабря года составила 1,457 млрд грн.
В ноябре задолженность по зарплате сократилась в Винницкой (на 10,4%), Тернопольской (на 10,0%), Черниговской (на 4,6%), Львовской (на 2,3%), Запорожской (на 1,2%), Харьковской (на 0,7%) областях и в Киеве (на 1,9%).
При этом рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Черновицкой (в 2,2 раза), Закарпатской (в 1,7 раза), Ивано-Франковской (на 31,6%), Черкасской (на 18,2%), Хмельницкой (на 14,6%), Кировоградской (на 10,5%), Херсонской (на 8,3%), Полтавской (на 6,1%), Днепропетровской (на 4,8%), Волынской (на 4,3%), Киевской (на 3,5%), Ривненской (на 2,5%), Николаевской (на 2,4%) областях.
К началу декабря более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,6%). При этом почти половина суммы задолженности сформирована в Донецкой (31,2%) и Луганской (16,5%) областях.
В ноябре-2017 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере образования — на 50,3% (до 12,84 млн грн), временного размещения и организации питания — на 38,7% (до 4,163 млн грн), здравоохранения — на 21,1% (до 43,876 млн грн), искусства, спорта, развлечений и отдыха — на 15,1% (до 3,278 млн грн), деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания — на 14,3% (до 9,663 млн грн).
Также выросла задолженность государственного управления и обороны, обязательном соцстраховании — на 8,7% (до 6,222 млн грн), в промышленности — на 5,2% (до 1,988 млрд грн), сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности — на 4,8% (до 198,709 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности — на 3,3% (до 117,308 млн грн), строительстве — на 1,9% (до 90,223 млн грн), информации и телекоммуникаций — на 1,6% (до 6,493 млн грн), оптовой и розничной торговли — на 1,4% (до 17,834 млн грн).
При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в финансовой и страховой сферах — на 16,9% (до 17,457 млн грн), в сельском хозяйстве — на 2,1% (до 11,203 млн грн), по операциям с недвижимым имуществом — на 1,2% (до 47,378 млн грн).
Напомним, в Украине общая сумма задолженности по выплате заработной платы в октябре текущего года сократилась на 0,4%. С начала года этот показатель вырос на 37,2% и на 1 ноября 2017 года составил 2,458 млрд грн.
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