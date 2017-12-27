Гройсман подсчитал потери от блокады Донбасса

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что из-за экономической блокады Донбасса экономика Украины понесла ущерб, равный одному проценту ВВП.

«Импорт повысился за счет блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Все это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады».

Гройсман также заявил, что Киеву необходимо увеличить добычу собственных энергоресурсов и экспортировать их за рубеж. По оценке Национального банка Украины, потери страны от блокады Донбасса в денежном выражении достигают 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 500 миллионов долларов в 2018 году.

Ранее активисты, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса. В результате в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

