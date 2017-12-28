Рева назвал среднюю зарплату в 2017 году

Среднемесячная заработная плата в Украине в 2017 году выросла более чем на 37% по сравнению с прошлым годом и составила 6,9 тыс. гривен. Об этом на брифинге заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

«Среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, и составила 6,9 тыс. гривен в месяц», — заявил Рева.

По его словам, реальная заработная плата в Украине за год выросла на 18,9%.

Министр также отметил, что в 2017 году ожидается рост фонда оплаты труда до 796,3 млрд гривен, что на 36,1% больше по сравнению с 2016 годом, когда фонд составлял почти 585 млрд гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, насколько вырастет средняя зарплата в 2018 году. По его словам, средняя зарплата в стране вырастет до 10 тыс. гривен.