США лидируют по объему денежных переводов в Украину

Объем частных денежных переводов из-за границы в Украину в январе-сентябре 2017 года увеличился на 30% до 5,192 млрд долларов.
Об этом говорится в отчетных данных Национального банка.
Через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило 2,1 млрд долларов (за аналогичный период 2016 года — $1,7 млрд, через международные платежные системы — $1,67 млрд ($1,6 млрд за 9 месяцев 2016 года), по неформальным каналам — $1,4 млрд ($746 млн за аналогичный период прошлого года).
По данным регулятора, основными источниками денежных переводов являются оплата труда (3,1 млрд долларов) и частные трансферты на сумму $2,1 млрд.
Лидером по объемам денежных потоков стали США — $547 млн (+$108 млн), на втором месте Россия — $460 млн (-$298 млн).
На третьем месте по объему переводов — Германия ($252 млн), на четвертом — Великобритания ($243 млн), на пятом — Кипр ($218,5 млн).
Объем переводов в Украину в 1-м квартале по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов составил $567 млн и $68 млн - из Украины.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.774,02 0.0763
|2.807,32 0.0983
|100 евро
|3.284,16 0.1592
|3.344,15 0.2102
|10 рублей
|4,38 0.0012
|4,85 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|357.573,003.222,00
|Серебро
|4.611,5091,47
|Платина
|254.890,0036,00
|Палладий
|287.310,0040,00
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