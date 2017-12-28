США лидируют по объему денежных переводов в Украину

Объем частных денежных переводов из-за границы в Украину в январе-сентябре 2017 года увеличился на 30% до 5,192 млрд долларов.

Об этом говорится в отчетных данных Национального банка.

Через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило 2,1 млрд долларов (за аналогичный период 2016 года — $1,7 млрд, через международные платежные системы — $1,67 млрд ($1,6 млрд за 9 месяцев 2016 года), по неформальным каналам — $1,4 млрд ($746 млн за аналогичный период прошлого года).

По данным регулятора, основными источниками денежных переводов являются оплата труда (3,1 млрд долларов) и частные трансферты на сумму $2,1 млрд.

Лидером по объемам денежных потоков стали США — $547 млн (+$108 млн), на втором месте Россия — $460 млн (-$298 млн).

На третьем месте по объему переводов — Германия ($252 млн), на четвертом — Великобритания ($243 млн), на пятом — Кипр ($218,5 млн).

Объем переводов в Украину в 1-м квартале по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов составил $567 млн и $68 млн - из Украины.