Доллар на черном рынке подорожал и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в среду физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,86 грн, продать — по 27,95 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со вторником, курс американской валюты в покупке вырос на 8 копеек, а в продаже — на 7 копеек. 27 декабря доллар предлагали купить по 27,78 грн, продать — по 27,88 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 28 декабря вырос на 1 копейку и составляет 27,95 грн/доллар.