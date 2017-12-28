ЦИК планирует провести эксперимент по ускоренному подсчету голосов

Центральная избирательная комиссия одобрила предложения относительно проведения государственного эксперимента по установлению результатов промежуточных выборов народного депутата Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, предложения изложены в форме законопроекта с пояснительной запиской и расчетом ориентировочной стоимости его проведения.

Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию.

«Таким образом, украинское общество и международное сообщество будут иметь возможность узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже на утро дня следующего за днем голосования», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно сообщению ЦИК, протоколы в электронной форме планируется использовать исключительно для анализа результатов проведения эксперимента, они будут иметь информационное значение и не повлекут юридических последствий.