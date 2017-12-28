Венгрия продолжает блокировать интеграцию Киева в НАТО, - Пристайко

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что, несмотря на решение Венецианской комиссии по закону об образовании, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Киева.
«Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные... Сближения позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договоренности тоже. Потеряв надежду на применение мощного международно-правового рычага против Украины, каким могло бы быть отрицательное заключение комиссии, Венгрия не отступила, а, наоборот, заявляет о готовности иди до конца, защищая „интересы закарпатских венгров“. Это — опасная и непродуктивная позиция», — сказал Пристайко в интервью агентству «Укринформ», которое опубликовано в четверг.
По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в «полной мере использовать гибкость» этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования после 2020 года, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.
Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина-НАТО в декабре. По его словам, Будапешт готов к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда украинский закон об образовании отбирает предварительно полученные права нацменьшинств.
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