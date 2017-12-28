В местные бюджеты поступило 226,2 млн грн транспортного налога

За январь — ноябрь 2017 года в местные бюджеты поступило более 121,4 млн грн транспортного налога с физических лиц.

Как отметили налоговики, всего этого налога уплатили физические лица в Киеве — почти 34,9 млн грн, Харьковской области — более 21,6 млн грн, Днепропетровской области — почти 13,5 млн грн.

Юридические лица с начала года уплатили в местные бюджеты более 104,8 млн грн транспортного налога.

Наибольшие суммы поступили от плательщиков, состоящих на учете в Киеве — почти 18,2 млн грн, офисе крупных налогоплательщиков — почти 17,5 млн грн и Днепропетровской области — более 7,7 млн грн.

Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes, BMW, Lexus, Audi, Land Rover.

На основании имеющейся налоговой информации, в том числе сведений, необходимых для расчета транспортного налога, полученных от Главного сервисного центра МВД Украины, в текущем году владельцами легковых автомобилей — объектом налогообложения является 7131 чел. В их собственности находилось 7494 объектов налогообложения.

Кроме того, на учете в органах ГФС (по состоянию на 13 декабря 2017) находится 3623 плательщика транспортного налога (юридические лица), которыми подано 3623 деклараций по 5708 транспортным средствам.