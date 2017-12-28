В Киеве планировали реализовать более 400 тонн некачественных продуктов

В течение 2017 года Госпродпотребслужбой в Киеве не допущено к реализации около 425 тонн недоброкачественных пищевых продуктов. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киев.
Также сообщается, что с начала года в Киеве планировали реализовать более 245 единиц некачественных непродовольственных товаров.
В управлении добавили, что в течение 2017 года недобросовестные столичные предприниматели были оштрафованы более чем 1,1 млн грн. В суд направлено 34 административных исков.
В Госпродпотребслужбе добавили, что исследование качества продовольственных и непродовольственных товаров проводятся в каждой области Украины. В начале следующего года cлужба планирует обнародовать итоги мониторинга товаров по всей территории Украины.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.774,02 0.0763
|2.807,32 0.0983
|100 евро
|3.284,16 0.1592
|3.344,15 0.2102
|10 рублей
|4,38 0.0012
|4,85 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|357.573,003.222,00
|Серебро
|4.611,5091,47
|Платина
|254.890,0036,00
|Палладий
|287.310,0040,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016