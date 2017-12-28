В Киеве планировали реализовать более 400 тонн некачественных продуктов

В течение 2017 года Госпродпотребслужбой в Киеве не допущено к реализации около 425 тонн недоброкачественных пищевых продуктов. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киев.

Также сообщается, что с начала года в Киеве планировали реализовать более 245 единиц некачественных непродовольственных товаров.

В управлении добавили, что в течение 2017 года недобросовестные столичные предприниматели были оштрафованы более чем 1,1 млн грн. В суд направлено 34 административных исков.

В Госпродпотребслужбе добавили, что исследование качества продовольственных и непродовольственных товаров проводятся в каждой области Украины. В начале следующего года cлужба планирует обнародовать итоги мониторинга товаров по всей территории Украины.