Южная Корея закроет криптовалютные биржи

Власти Южной Кореи намерены принять меры для ограничения спекулятивной активности, толкающей вверх рынок криптовалют, и рассматривают возможность закрытия криптовалютных бирж, пишет издание The Wall Street Journal.
Законодательные инициативы, которые могут вступить в силу уже в следующем месяце, предусматривают введение запрета на использование анонимных криптовалютных счетов, а также лишат банки возможности предоставлять расчетное обслуживание для анонимных сделок с криптовалютами, говорится в сообщении южнокорейского правительства.
Власти страны предупреждают, что криптовалюты «могут быть уязвимы к потенциальным мошенничествам и хакерским атакам на биржи».
На прошлой неделе южнокорейская биржа криптовалют Youbit объявила о прекращении операций и банкротстве: биржа во второй раз за восемь месяцев подверглась хакерской атаке и потеряла некоторую часть резервов цифровой валюты.
Курс биткойна, по данным CoinDesk на 15:40 кв, составляет $14 187, что на 8% ниже уровня предыдущей сессии.
Ранее в этом месяце курс криптовалюты приблизился к отметке в $20 000, после чего потерял четверть стоимости.
Южная Корея является важным рынком для криптовалютного сообщества. По данным аналитической компании Coinhills, на долю этой страны в какие-то моменты приходилось порядка 25% глобальной активности в торговле биткойнами.
Ажиотаж в сфере криптовалют насторожил власти страны, которые предупреждают инвесторов о рисках растущей спекулятивной активности, а также о возможности потери средств гражданами при резком падении курсов криптовалют или в результате хакерских атак на криптовалютные биржи.
В сообщении правительства Южной Кореи отмечается, что власти «больше не могут оставлять без внимания аномальную ситуацию с криптовалютами» и «необоснованно перегретый» рынок криптовалют.
Ранее в этом месяце власти страны объявили о намерении ввести налог на доход от прироста капитала в результате торговли криптовалютами, а также ограничить операции финкомпаний с криптовалютами.
Биткойн начал 2017 год на уровне около $1 000. Несмотря на общую тенденцию к его укреплению в этом году, неоднократно отмечался и откат курса. В начале декабря биткойн стоил порядка $10 000, в течение месяца он приблизился к $20 000, прежде чем резко откатиться назад перед Рождеством.
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