Трамп обвинил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна, в частности, тем, что продолжаются поставки нефти в КНДР.

«Очень удручает, что Китай допускает поставки нефти в Северную Корею. Невозможно когда-либо достичь решения проблемы Северной Кореи в дружеском ключе, если это продолжит происходить!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против Северной Кореи, включив туда двух северокорейских официальных лиц.