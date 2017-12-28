Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг распустил национальный парламент, говорится в заявлении президентской канцелярии.

Перед этим, согласно итальянской конституции, глава государства принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони и спикеров обеих палат законодательного органа.

После роспуска парламента на Апеннинах в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа должны состояться очередные парламентские выборы, дата которых будет определена позднее в четверг на заседании Совета министров страны. Премьер Испании распустил парламент Каталонии.

По итогам выборов сторонники независимости получили большинство в законодательном органе.

