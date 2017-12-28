Суд оставил под стражей соратника Саакашвили, - адвокат

Суд в Киеве оставил под арестом Севериона Дангадзе — соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил адвокат Павел Богомазов.
«Севериона оставили под стражей до 31 января 2018 года», — написал Богомазов на своей странице в Facebook.
Ранее в партии Саакашвили заявили о задержании Дангадзе, которому инкриминировали преступление, предусмотренное статьей «содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности».
Суд в Киеве 6 декабря арестовал Дангадзе на два месяца. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что Дангадзе арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Защита подала апелляцию на меру пресечения.
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