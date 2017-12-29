АМКУ подтвердил штраф «Лакталис-Украина» на 34 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил штраф в размере на 34 млн грн, наложенный в 2013 году на компанию «Лакталис-Украина» (Киев) за размещение неполной информации на упаковке продукта, передает Интерфакс-Украина.

Согласно информации на сайте АМКУ, ведомство оставило решение Временной административной коллегии Антимонопольного комитета Украины от 5 сентября 2013 года № 15-р/тку по делу № 16-04/02.13 без изменений.

При этом действия «Лакталис-Украина» по размещению на этикетке творожного крема торговой марки President надписи «творог» признаются нарушением статьи 151 закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в виде распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение путем предоставления неполных сведений относительно товара, которые могут повлиять на намерения по его приобретению.

АМКУ также обязало ДП «Лакталис-Украина» в двухмесячный срок со дня получения этого решения привести информацию, размещенную на упаковке товара в соответствие с характеристиками продукта.

Французская Группа Lactalis по производству молочной продукции представлена 237 заводами в 42 странах.

Lactalis Groupe владеет в Украине двумя молокоперерабатывающими заводами в Николаевской и Днепропетровской областях. Компания выпускает продукцию под торговыми марками President, Lactel, «Дольче», «Фанни», «Лактония» и др.