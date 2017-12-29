Президент Петр Порошенко ликвидировал местные суды и создал окружные. Об этом он сообщил в микроблоге Twitter, сообщают Українські Новини.
«Подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призываю юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей», — говорится в сообщении.
Ранее Высший совет правосудия (ВСП) одобрил проект указа Порошенко о ликвидации 142 местных и создании 74 окружных судов.
В частности проектом предусмотрена ликвидация 10 районных судов Киева (Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский).
Вместо них создаются Центральный окружной суд города Киева (вместо Печерского и Голосеевского райсудов), Дарницкий окружной суд (в Дарницком районе), Днепровский окружной суд (в Деснянском и Днепровском районах), Подольский окружной суд (в Оболонском и Подольском районах), Соломенский окружной суд (в Святошинском и Соломенском районах) Шевченковский окружной суд (в Шевченковском районе).
С 1 января 2018 года Президент утратит право ликвидировать и создавать суды.
Данные полномочия перейдут к Верховной Раде.
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