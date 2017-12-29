Выручка Украины от аграрного экспорта достигла $16,4 млрд

За январь-ноябрь 2017 года экспорт нашей продукции увеличился на $2,7 млрд, или на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил $16,4 млрд.
Так, внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса за этот период достиг $20,5 млрд, из которых импорт составил $4,1 млрд.
Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.
По ее словам, стоимость экспорта продукции растениеводства возросла более чем на 18% и составила $15,2 млрд. Но при этом значительно выросли и поставки продукции животноводства в денежном эквиваленте — на 40,4%, что составило $332,3 млн.
Заместитель министра отметила, что географическая структура экспорта украинской аграрной и пищевой продукции остается неизменной: «Мы экспортируем в основном в Страны Азии с долей 43%, а это почти $7,04 млрд. Только Индия импортировала нашей продукции за этот период более чем на $1,8 млрд. Доля стран Европы составила 31,8% или $5,2 млрд, и Африканские страны — 14,5% или $2,4 млрд».
Также Трофимцева рассказала, что больше всего Украина импортировала следующие товары: рыбу, ракообразные и моллюски, плоды, орехи, табак и изделия из него, какао бобы, шоколад, масло, кофе, чай, пряности и зерновые злаки.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,60 0.0153
|2.818,21 0.1024
|100 евро
|3.290,57 0.0606
|3.362,61 0.1758
|10 рублей
|4,37 -0.0015
|4,87 0.0017
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