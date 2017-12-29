Airbus заключил сделку на 50 самолетов

Европейский авиастроительный концерн Airbus заключил сделку с базирующейся в Гонконге лизинговой компанией CALC на поставку 50 самолетов средней дальности A320 neo. Контракт оценивается в 4,5 млрд евро, сообщает CALC.

Ожидается, что первые аэробусы будут переданы заказчику в 2023 году. Но CALC не намерена останавливаться на этом контракте. Уже в январе CALC планирует заказать еще 15 самолетов.

В компании пока не сообщают об условиях этого контракта.