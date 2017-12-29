На украинские ТЭС и ТЭЦ отгрузили 4,1 млн тонн импортного угля

На тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-ноябре 2017 года поступило 4,11 млн тонн импортного угля. Такие данные обнародовало Министерство энергетики и угольной промышленности.
При этом 75% этого ресурса завезли из Российской Федерации — 3,083 млн, закупки в ЮАР составили 653,2 тыс. тонн (15,9%), в США — 254,8 тыс. тонн (6,2%), а в Польше — 118,9 тыс. тонн (2,9%).
Отметим, что согласно прогнозному балансу угля, в 2018 году предполагается импорт до 4,2 млн тонн.
В ноябре 2017 года выросли запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ — на 10,5% (на 147,8 тыс. тонн). На 1 декабря запасы составили 1,552 млн тонн. В том числе запасы углей газовой группы, которая добывается на контролируемой территории Украины, составили 912,6 тыс. тонн, а антрацитовой группы, которая добывается на неконтролируемой территории, — 640 тыс. тонн.
Запасы топочного мазута на складах электростанций за ноябрь уменьшились на 14,9% (на 14,8 тыс. тонн) — до 84,7 тыс. тонн.
Запасы угля на складах электростанций к 1 декабря 2017 года оказались на 34,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (2,366 млн тонн), мазута — на 26,5% (на 1 декабря-2016 — 115,3 тыс. тонн).
Потребление природного газа электростанциями в ноябре 2017 года составило 445,5 млн куб. м против 221 млн куб. м в октябре 2017 года и 502,7 млн куб. м — в ноябре 2016 года.
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