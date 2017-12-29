Войти
Порошенко ликвидировал местные суды и создал окружные
регулирование
Порошенко ликвидировал местные суды и создал окружные
Рева назвал среднюю зарплату в 2017 году
доходы
Рева назвал среднюю зарплату в 2017 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

расследование
RSS

Нацагентство по розыску активов заявляет об аресте офиса «Вестей»

111
Нацагентство по розыску активов заявляет об аресте офиса «Вестей»

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений, заявляет об аресте офиса газеты «Вести» в столичном торгово-офисном центре «Гулливер». Об этом сообщается в ответе агентства на запрос РБК-Украина.

Читайте также: Uber рассказал, куда украинцы чаще всего ездили этим летом

Согласно информации, предоставленной в ответе, 14 июля 2017 года Печерским районным судом Киева был наложен арест на 31,32 и 33 этажи указанного здания. Далее, решением этого же суда от 28 сентября 2017 года, арестованные помещения были переданы в управление агентства, запись о чем была внесена в Государственный реестр имущественных прав 6 октября.

Как поясняют в пресс-службе ведомства, 15 декабря 2017 года сотрудники агентства прибыли в торговый центр с целью осмотра, оценки состояния указанных помещений, а также установления перечня компаний, арендующих там офисы. В агентстве также сообщили, что в процессе осмотра сотрудники компании, занимающей 32 этаж офисного центра (редакция газеты-ред.) пытались препятствовать действиям сотрудников агентства.

Напомним, как сообщалось ранее, 15 декабря в офис газеты «Вести» пришли сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и сотрудники Национальной полиции.

Вести, арест, ТРЦ Гулливер
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 29 декабря 2017
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.775,60 0.0153 2.818,21 0.1024
100 евро 3.290,57 0.0606 3.362,61 0.1758
10 рублей 4,37 -0.0015 4,87 0.0017
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Самые влиятельные украинцы… на что они влияют?

Опубликованный журналом ФОКУС традиционный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных украинцев весьма удобен тем, что позволяет соотнести «формальную» (благодаря высокой должности) и «неформальную» (благодаря высокому статусу) влиятельность украинских лидеров. Несомненно, учет обеих составляющих является непростым делом, во многом зависящим от составителей.
Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

Digital Republic of Belarus

В Беларуси началась цифровая революция. Сегодня, 22 декабря 2017 года президент Беларуси А.Г.Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который получил неформальное название «декрет о ПВТ 2.0». Кто не знает, то в Беларуси уже 12 лет существует и развивается аналог «силиконовой долины» - Парк Высоких Технологий. Отметим важный момент, что с одной стороны, этим декретом Беларусь взяла у мира институты иностранного права, с другой стороны, благодаря этому решению Беларусь стала первой в мире страной, внедрившей в правовое поле смарт-контракт (Функции автоматического выполнения условий договора берет на себя компьютерная программа).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016