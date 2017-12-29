Нацагентство по розыску активов заявляет об аресте офиса «Вестей»

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений, заявляет об аресте офиса газеты «Вести» в столичном торгово-офисном центре «Гулливер». Об этом сообщается в ответе агентства на запрос РБК-Украина.
Согласно информации, предоставленной в ответе, 14 июля 2017 года Печерским районным судом Киева был наложен арест на 31,32 и 33 этажи указанного здания. Далее, решением этого же суда от 28 сентября 2017 года, арестованные помещения были переданы в управление агентства, запись о чем была внесена в Государственный реестр имущественных прав 6 октября.
Как поясняют в пресс-службе ведомства, 15 декабря 2017 года сотрудники агентства прибыли в торговый центр с целью осмотра, оценки состояния указанных помещений, а также установления перечня компаний, арендующих там офисы. В агентстве также сообщили, что в процессе осмотра сотрудники компании, занимающей 32 этаж офисного центра (редакция газеты-ред.) пытались препятствовать действиям сотрудников агентства.
Напомним, как сообщалось ранее, 15 декабря в офис газеты «Вести» пришли сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и сотрудники Национальной полиции.
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