Жириновский стал первым официальным кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на должность президента РФ.

Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом на президентских выборах, которые пройдут на России в марте 2018 года.

Для Жириновского это уже шестая президентская кампания в его политической карьере.

О желании баллотироваться в президенты РФ сообщили уже более 50 человек. Документы на выдвижение кандидаты от партий могут подавать до 12 января, самовыдвиженцы — до полуночи 7 января.