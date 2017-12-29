Порошенко выполнил меньше половины своих обещаний

Общее число выполненных обещаний президентом Петром Порошенко едва превысило 40%, при этом уровень ответственности главы государства в этом году снизился еще на 13%.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Слово и Дело.

Аналитики издания отмечают, что общий уровень ответственности Петра Порошенко составляет 41%. «Это означает, что за весь период мониторинга (не только на должности президента, но и до того) он выполнил чуть меньше половины своих обещаний», — говорится в материале.

В материале подчеркивается, что в 2017 году президент внес в парламент законопроекты об антикоррупционном суде и о восстановлении территориальной целостности Донбасса, в Украине заработал Верховный суд, построили 2 тысячи километров дорог, а минималка выросла до 3200 гривен.

При этом президент не смог за год, как обещал, вернуть Донбасс, не были розданы обещанные квартиры выпускникам Нацуниверситета обороны, аукцион связи 4G так и не был проведен, а в Житомире не построили фонтан «лучше винницкого».