Порт «Южный» принял еще два балкера с 134 тыс. тонн угля

Порт «Южный» 26 и 28 декабря принял два балкера с 60,4 тыс. тонн для ДТЭК и 73,4 тыс. тонн угля для «Центрэнерго», сообщила пресс-служба энергохолдинга.
«26 и 28 декабря у причалов № 6 и № 5 ГП «МТП „Южный“ пришвартовались последние в 2017 году балкеры с энергетическим углем. Судно Oceanus доставило 60,4 тыс. тонн энергетического угля для холдинга ДТЭК, а судно Woolloomoolloo −73,4 тыс. тонн для „Центрэнерго“. Работы по разгрузке проводятся по графику», — отмечено в сообщении.
Согласно сообщению морпорта в 2017 году объемы перевалки импортного энергетического угля портом «Южный» составили более 11% общего грузооборота предприятия. Так, с мая 2017 порт разгрузил более 1 млн тонн энергетического угля для государственных и частных компаний, из которых 847 тыс. тонн — для энергохолдинга ДТЭК, 412,5 тыс. тонн — для ПАО «Центрэнерго».
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