Против 14 освобожденных заложников открыты дела по факту дезертирства

Против 14 из 73 освобожденных 27 декабря заложников открыты уголовные дела по факту дезертирства и до решения суда им не будет выплачена материальная помощь. Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков.

«Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все „героические герои“. Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей», — написал он у себя в Facebook.

По его словам изначально планировалось, что на этапе перелета из Харькова их доставят отдельно, на аэродром Жуляны, но аэропорт не принимал борта из-за погоды. Однако потом из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять на этапе встречи.

«На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда», — сообщил Бирюков.

«Мы не бросаем своих. Не выбираем „качество“. Не обсуждаем „обстоятельства“. Если наш сидит в плену, вне зависимости от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения. Это, кстати, общемировая практика, касающаяся заботы государства про любого своего гражданина. Не все у нас гладко в государстве, но над этим работали и работают», — резюмировал он.