США готовы снять с РФ только часть санкций после реализации минских соглашений, - Волкер

Соединенные Штаты Америки после реализации минских соглашений по Донбассу готовы лишь частично снять санкции против России. Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
Волкер отметил, что европейские и американские санкции против России относятся к разным категориям. В частности, есть санкции за аннексию Крыма, вторжение на Донбасс, ограничения в рамках закона Магнитского и за вмешательство в выборы президента США.
«Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения минских договоров были применены, и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты», — добавил Волкер.
Напомним, ранее Волкер выступил за сохранение санкций против России. Кроме того, он назвал ошибочным впечатление о том, что кризис на востоке Украины прошел.
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