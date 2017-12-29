Польша попытается отговорить страны ЕС от введения санкций

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что правительство планирует следующие три месяца вести переговоры со странами блока в связи с началом санкционной процедуры Евросоюза. Об этом сообщает «Польское радио».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен 9 января провести разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Кроме того, Ващиковский сказал, что Польша будет пытаться поговорить с разными странами-членами ЕС.
В то же время, премьер Польши заявил, что Варшава попытается объяснить своим европейским партнерам, почему реформы системы правосудия являются необходимыми.
По словам главы секретариата Моравецкого, вероятнее всего, премьер проведет дипломатический тур по странам ЕС. Так, в среду, 3 января, он планирует совершить поездку в Будапешт, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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