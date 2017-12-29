В Украине сидят 320 граждан РФ, - Лутковская

Около 320 граждан РФ содержатся в украинских тюрьмах. Среди них — десять военных, которые принимали непосредственное участие в военном конфликте на Донбассе. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.
По ее словам, из общего числа россиян, около 20 человек связаны с конфликтом на Донбассе или событиями в Крыму.
«Их (граждан Российской Федерации, — ред.) до 320 лиц. Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Около 20 лиц — это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные — это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории», — сказала она.
При этом на уточняющий вопрос, есть ли среди россиян в Украине кадровые российские военные, Лутковская ответила: «Есть, конечно».
«Я приблизительно помню 11-12 фамилий. Где-то так, в среднем. Это я предлагала российскому омбудсмену приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов. К сожалению, такой визит пока не состоялся. Было несколько предложений. Мы договорились обновить наш меморандум о сотрудничестве. Планирую это сделать в январе. В нем я предложу прописать как одну из форм сотрудничества как раз взаимные визиты к гражданам своих стран», — рассказала уполномоченный по правам человека.
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