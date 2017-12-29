Госстат уточнил данные о доходах украинцев за 2016 год

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом номинальные доходы населения выросли на 14,6%, сообщает Государственная служба статистики.
Располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 14,8%, а реальный располагаемый, определенный с учетом ценового фактора, увеличился на 0,8%.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2016 году составил 35776,9 грн, что на 4732,6 грн больше, чем в 2015 году.
Расходы населения в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 16,5%.
Реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%, а за 2015 год – 22,3%. В I квартале 2017 года рост составил 2,4%, во II квартале - 1,7%, в III квартале - 0,2%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,60 0.0153
|2.818,21 0.1024
|100 евро
|3.290,57 0.0606
|3.362,61 0.1758
|10 рублей
|4,37 -0.0015
|4,87 0.0017
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