Госстат уточнил данные о доходах украинцев за 2016 год

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом номинальные доходы населения выросли на 14,6%, сообщает Государственная служба статистики.

Располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 14,8%, а реальный располагаемый, определенный с учетом ценового фактора, увеличился на 0,8%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2016 году составил 35776,9 грн, что на 4732,6 грн больше, чем в 2015 году.

Расходы населения в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 16,5%.

Реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%, а за 2015 год – 22,3%. В I квартале 2017 года рост составил 2,4%, во II квартале - 1,7%, в III квартале - 0,2%.