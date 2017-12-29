В Киеве запустят новую трамвайную линию

«Киевпастранс» планирует проложить трамвайную линию от улицы Старовокзальной до станции метро «Дворец Спорта». Объявление об этом было опубликовано в газете «Крещатик» от 29 декабря.

На данный момент рассматриваются три варианта прохождения новой трамвайной трассы:

Вариант № 1 — от ул. Старовокзальной по ул. Жилянской, далее по ул. Шота Руставели, и в обратном направлении по ул. Рогнединской, ул. Большой Васильковской, ул. Саксаганского на ул. Старовокзальную;

Вариант № 2 — от ул. Старовокзальной по ул. Жилянской, далее по ул. Шота Руставели, ул. Рогнединской, ул. Эспланадной, ул. Саксаганского на ул. Старовокзальную;

Вариант № 3 — от ул. Старовокзальной по ул. Саксаганского, дальше по ул. Шота Руставели, и в обратном направлении по ул. Рогнединской, ул. Большой Васильковской, по ул. Саксаганского на ул. Старовокзальную.

В «Киевпастрансе» склоняются к варианту № 2 с длиной маршрута 6,1 км.

«Строительство трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро „Дворец Спорта“ обеспечит разгрузку общественного автотранспорта на данном маршруте и будет способствовать увеличению пассажиропотока, позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет применения экологического безопасного электротранспорта», — говорят на предприятии.

Из трех вариантов прохождения трамвайной линии «Киевпастранс» склоняется к такому маршруту: Старовокзальная — Жилянская — Рогнединская — Эспланадная — Саксаганского — Старовокзальная.

Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта, общественное обсуждение которого состоится 29 января 2018 года в помещении «Киевпастранса» на Набережном шоссе, 2.