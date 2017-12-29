Рост сбережений украинцев уменьшился в восемь раз

В третьем квартале этого года сбережения украинцев выросли на 3 миллиарда гривен, что почти в 8 раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в Госстате.

При этом, доходы населения составили 642,1 млрд гривен, расходы — 639,1 млрд гривен.

Госстат отмечает, что реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во III квартале увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Ранее сообщалось, что в ноябре уровень реальной зарплаты вырос на 21,4%