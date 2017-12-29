НБУ расширяет возможности банков в получении поддержки ликвидности

Национальный банк Украины расширяет перечень инструментов по поддержке долгосрочной ликвидности банков в связи с наличием на сегодня значительного разрыва между краткосрочной и долгосрочной ликвидностью финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, кроме имеющихся сроков предоставления рефинансирования (до 14 дней и до 90 дней) добавляется рефинансирование сроком на 1-5 лет. Соответствующее рефинансирование не будет иметь целевого характера и будет выдаваться по результатам проведения внеочередных тендеров.

Ставка по такому инструменту будет плавающей (учетная ставка НБУ + 2 п.п.) и будет меняться в течение срока пользования банком полученными средствами в соответствии с изменением учетной ставки. В качестве обеспечения банки смогут предоставлять те же активы, которые используются для привлечения кредитов рефинансирования сроком до 14 и до 90 дней.

Для ценных бумаг, срок погашения которых наступил, будет предусмотрена возможность замены на другие. Сроки выдачи долгосрочного рефинансирования, его объемы и периодичность тендеров будет определять правление Национального банка по результатам заседания комитета по монетарной политике на ежеквартальной основе.

Информация о графике проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков на следующий квартал (в том числе долгосрочных) будет размещаться на веб-сайте НБУ. Информация о результатах каждого тендера будет публиковаться на сайте Национального банка в день его проведения.

Во-вторых, для операций прямого репо будет предусмотрен переход права собственности на ценные бумаги. Операции прямого репо есть возможность проводить и сегодня, однако, согласно действующих норм, право собственности на ценные бумаги, по которым проводилась операция, остается в банке, с которым Национальный банк ее осуществил.

Таким образом, предоставление перехода права собственности при проведении таких операций позволит снизить риски НБУ как кредитора. В дополнение, это позволит повысить ликвидность вторичного рынка ценных бумаг и уровень общей рыночной ликвидности, а также активизировать обращение государственных ценных бумаг.

В-третьих, станет возможным предварительное формирование пула активов, которые банки смогут предоставлять в качестве залога для привлечения кредитов овернайт и кредитов рефинансирования срокам. Для этого банк должен заключить с Национальным банком генеральный кредитный договор сроком на 5 лет (с возможностью продления срока на следующие 5 лет) и сформировать пул активов.

При этом, банки смогут менять одни активы в пуле на другие на постоянной основе, что позволит банку управлять залоговыми активами. Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка № 144 от 28.12.2017 «Об утверждении изменений к положению о применении Национальным банком Украины стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы» и вступают в силу с 2 мая 2018.