Черкасский «Азот» готовится к запуску

ПАО Черкасский «Азот» готовит к запуску цех по производству аммиака.

В настоящее время проводятся предпусковые работы в цехе аммиака А-5. По плану запуск состоится в ближайшие дни. Производственные мощности цеха — 560 тыс. Тонн продукта в год.

Агрегат карбамида М-2 рассчитывают запустить ближе к Рождеству. Цех может выпускать до 400 тыс. Тонн приллированного карбамида в год.