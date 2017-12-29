Суд вновь поместил под стражу фигуранта дела 2 мая

Россиянина Евгения Мефедова, который подозревается в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, Приморский районный суд в пятницу, 29 декабря, арестовал до 18 января следующего года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Мефедова, но сегодняшним решением россиянина вновь арестовали.
«Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых на территории преступных формирований (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей)», — отметили в прокуратуре.
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