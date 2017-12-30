В результате ДТП на окружной дороге Харькова погибли три человека, еще двое в больнице

В Харькове в результате ДТП на окружной дороге Харьков — Довжанский минувшей ночью погибли три человека, еще двое находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
«30 декабря около 01:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем „ВАЗ“. В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира „ВАЗ“ от полученных повреждений погибли на месте», — говорится в сообщении.
По факту данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Личность пассажира BMW и одного из пассажиров «ВАЗ», а также обстоятельства ДТП устанавливаются.
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