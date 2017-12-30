САП и НАБУ намерены закрыть дело о спецконфискации $1,5 млрд «общака Януковича» в январе 2018 года

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура намерены в январе 2018 года закрыть уголовное производство о спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В январе, возможно до Рождества или может после, дело будет закрыто», — сказал источник.
По его словам, в течение двух недель председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный должен предоставить НАБУ необходимые документы по этому делу.
Он сообщил, что некоторые фирмы из окружения Януковича переуступили (продали) свои долги другим фирмам, которые в свою очередь и требуют возвращения денег.
Собеседник отметил, что чистый «зароботок» фирмы таким образом может составить 45 млн долларов только в одном случае.
При этом, источник сообщил, что 1,5 млрд долларов пошли в госбюджет, а поэтому дело будет закрыто.
Напомним, что общая сумма конфискованных средств режима Януковича составляет 1,5 млрд долл. По словам Юрия Луценко, деньги Януковича хранились на ста счетах. Как разъяснил генпрокурор, эти средства, украденные различными способами на территории Украины, выводились из страны через ряд офшорных юрисдикций и попадали во «всемирную мойку».
В апреле 2017 года «Ощадбанк» приступил к исполнению решения суда о конфискации 1,5 млрд долл. активов режима Януковича.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.776,44 0.0237
|2.818,03 0.1006
|100 евро
|3.291,74 0.0723
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