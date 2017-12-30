Лукашенко хочет, чтобы «в братской Украине закончилась война»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что очень хочет окончания войны «в братской Украине». Об этом он заявил, говоря о перспективах развития внешней политики Беларуси в будущем году, сообщает сайт главы соседнего государства.
«Если честно, это из личного, я хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-человечески. Для меня это самая важная проблема», — подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси.
«Это очень трудолюбивый народ, я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал белорусский президент.
По его мнению, украинцы и белорусы — не просто соседи, а «родные, братья».
«Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — считает Лукашенко.
Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нет на планете стран более близких, чем Беларусь, Россия и Казахстан.
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эта мразь усатая ждёт в путинских лапах Украину
Палачи Руси.
Ну москаль смердячий не взыщи,
Мы, вашим, положим край дурным привычкам!
Вы нам такие братья, как борщу щи,
Как ваши лапти нашим черевичкам!
Москали вы отстали и смешные,
И братья нам, как бандуре балалайка!
Как казакам-кацапы крепостные,
Как кожушку -москальская фуфайка!
Была всегда Московия дика
А москали рабами дома были!
Сейчас, и в средние века,
Кацапы, нерусь - Русь душили!
Шестерки Золотой Орды,
Финно-угры с грязными лаптями!
Вы, москали источник горя и беды, -
А славянам вы стали палачами!
Должен Мир одеть узду на москалей,
За кровь славянскую, пролитую рекою!
С этих угро-финовских свиней,
Сделать резервацию отстою...
До народу України-Русі...
Неначе *** з кобелями
Жиди злигались з москалями.
Ця тiчка здавна i по нинi
Лиє кров по Україні.
"Жиди погані правлять нами,
А ми ще гірші ніж жиди,
Ми побратались з москалями,
І на смерть героїв обрекли!
Ми в президенти олігарха
Обрали на біду країни!
Зробили з злодія Монарха,
Наразі в нас одні руїни!
Раби в десятім поколінні,
Для чого в світі живемо?
Ми зрадники, і в тому винні,
В жидiвських наймах помремо!
Тупi, продажнi, меркантiльнi,
Таких ми вибрали до влади!?
Вiд Кремля вони не вiльнi,
I. душою - знатнi гади...
Позор нардепам і Гарантам,
Вас всіх нащадки заплюють!!!
Ви Крим продали окупантам,
І вже Донбас жиди здають...
Про пихатість диких москалів.
В Україні ми живем ще з неоліту,
Тут корінь наш в земну вростає вісь.
І не тобі учить нас московіту,
Ти на себе лібше подивись.
Ти нас назвав ОКРАЇНОЙ пихато.
Облиш: Твій посьміх нас не допече,
Бо ми тоді вже побілили ХАТУ,
Як ти іще не вийшов із печер...
Не в том ряду..
Неразвиты кацапы, словно лом,
Хором на Европу дико лают!
А, ведь, вся беда москалська в том,
Что русскими себя, скоты считают!?
Голь Московии только подлой может быть,
И басню они придумают любую!
Лишь бы угро-финские корни скрыть,
И кровь татарскую дурную!!!!
Россия, это палачей отряд-
Из Московии заросшей пылом.
Она лезет в наш славянский, калачный ряд,
Со своим свиным, кацапским рылом...
Не путайте Россию и нашу Украину- Русь,
Это разные Миры, вера и народы!
Я, в москалей, соседом быть стыжусь,
Они кацапы-палачи свободы!
Столица Чуркистана.
Скрывая тропы и следы,
Куда то в сторону свободы,
Бегут с Московии-Орды
Освобожденные народы!
Эх судьба-дала конфуз,
Как специально- в год Барана!?
Москва утратила 'Союз'-
Столицей стала Чуркистана!
От Карелов и до Чукотки
Узкоглазых-пруди пруд!
Они, за бутылку русской водки,
Царем и черта изберут!
А Царь Кремля, ого Зараза-
Непомерную дань дерет!
Страна стонет узкоглаза
И жить соседям не дает!
Исходит злобой, брызжит кровью,
Вед канул в лету третий Рим!?
Грузинов бьет и Преднистровье
И вот Орда ворвалась в Крым!
украинцы и белорусы — не просто соседи, а «родные, братья».__________ только живут в разных коммунальных квартирах...
Враги.
Никогда не были братья
Нам угро-финны-москали!
Кацап был брошен своей знатью,
Когда гражданскую зажгли!
Остались там одни плебеи,
Простолюдины и рабы!
Они теперь фашистов злее-
Соседям дарят лишь гробы!
Чеченцев бьют, грузин изводят,
Туманит мозг имперский дым!
Они планете только шкодят-
И сунут рыло нагло в Крым!
Правды нет и гола попа,
Везде маразм и диктатура!
Кацапов очень злит Европа-
Исток порядка и культуры!
Смердят кацапы, как клозеты,
Ведут их вечно не туды!
Москали- чума планеты-
Источник горя и беды!
Лукашенко только языком любит украинцев, также и мышебратья-ихтамнеты. На территории Беларуси сотрудники ФСБ задерживают Украины и этапируют их в Москву как тертористов. Такой же ублюдок как и мистер Пу
Наш дикий северный сосед,
Державу нашу триста лет,
От крепостничества в колхозы,
Гнал на голод, горе й слезы!
Не знаю что там делал бог,
Но пьяный Ельцин нам помог!
Он развалил Союз в руину-
На волю выгнал Украину!
Мы двадцать лет на воле жили-
Кацапы, это не простили!
Снова нас назвали братом
И в гости выслали солдатов!
Москали то делитанты-
Орда кацапска-оккупанты!
Кремль там источник бреда-
Народ учит-бей соседа!
В том Кремле есть мелкий Хан-
Вор, шпион, фашист, баран!
Правит он тупым народом,
И, о Европе, врет уродам!
Раша эта-страна беса,
Быдло там-враги прогресса!
Грузинов бьет, Чечню изводит,
А в Украину войска вводит!
И, в Приднестровье молдаванам,
Гадить нравится ИВАНАМ!
Вот такие москали-
Горе страшное Земли!
Так ось чому лукавий в усіх структурах ООН підтримує рашистських федералістів: очень хочет окончания войны «в братской Украине».
Злые москали.
Какие злые москали ,
Неславянские дикие хари!
Убийцы главные Земли
И 100% фашистские твари!
Это чири, это глисты'
И тупые дилетанты!
Москали они фашисты-
Орда-кацапы-оккупанты!
Не под силу медицине
Излечить мозги кацапам:
'Москали вы Украине,
Никогда не были братом!
Вот опять пришли на Русь
Москали - каратели!
Бей кацапов и не трусь,
Их *** родили-не матери...
А какая в них культура,
Их маты прут струей с души!
Москаль хам, кацапка дура,
Бардак везде и алкаши!
Остолопи.
Вiками на українські землі
В піснях лине над полями!
Козаки співали, гайдамаки, кобзарі,
Про те як воювали з москалями!
Три з половиною віки
Москалі нас різали, як вівців!
Не має берегів в кровавої ріки,
Там кров тече героїв-українців!
В Україні, в кожному селі,
Є могили вириті катами!
Голодом нас катували москалі
І стали нам кровавими 'братами'!
Пройшли роки, забулось горе,
Ми стали вільні на свої землі!
Ось тількі звідки остолопів море,
Яким братами стали москалі?!
Годі вже з катами загравати,
Не вбивай в собі людину?!
Якщо кацапа братом називати,
Так це плювати в Батьківщину!