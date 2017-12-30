Лукашенко хочет, чтобы «в братской Украине закончилась война»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что очень хочет окончания войны «в братской Украине». Об этом он заявил, говоря о перспективах развития внешней политики Беларуси в будущем году, сообщает сайт главы соседнего государства.

«Если честно, это из личного, я хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-человечески. Для меня это самая важная проблема», — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси.

«Это очень трудолюбивый народ, я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал белорусский президент.

По его мнению, украинцы и белорусы — не просто соседи, а «родные, братья».

«Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — считает Лукашенко.

Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нет на планете стран более близких, чем Беларусь, Россия и Казахстан.