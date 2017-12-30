Верховный суд РФ признал законным недопуск Навального на президентские выборы

Верховный суд России отказал оппозиционеру Алексею Навальному в его жалобе к Центральной избирательной комиссии РФ на решение об отказе в регистрации на выборах президента. Об этом сообщает российский телеканал «Дождь».
Навальный не присутствовал на заседании. Его интересы представляли юристы, со стороны ЦИК были представлены несколько человек.
В ЦИК решение Верховного суда назвали законным.
Навальный анонсировал «забастовку избирателей» против проведения президентских выборов в марте 2018 года после того, как российский Центризбирком отказался регистрировать его как кандидата.
Ранее в ЦИК РФ уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Сам политик пытался опротестовать этот запрет.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Процедуру выдвижения уже прошла Ксения Собчак — она пойдет на выборы от партии «Гражданская инициатива». После того, как Навальному отказали в регистрации кандидатуры, Собчак предложила ему стать своим доверенным лицом на выборах.
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